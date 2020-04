Cannavaro accusa il Milan: “Ha sbagliato”

L’ex difensore, Fabio Cannavaro, intervenendo ai microfoni di ‘Sportmediaset’, ha accusato il Milan di aver sbagliato con Gennaro Gattuso: ecco il perché

Fabio Cannavaro – intervenuto ai microfoni di Sportmediaset – tra i tanti temi trattati ha parlato anche di Gennaro Gattuso, oggi sulla panchina del Napoli. L’ex difensore ha accusato il Milan per non aver puntato sull’ex compagno di squadra: “Il Milan ha sbagliato, purtroppo non l’hanno capito – afferma – Rino è preparato, ti dà fiducia, fa giocare bene e quindi merita la fiducia del Napoli”.

