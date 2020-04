Martinez Quarta, l’agente rivela: “Moncada è stato in Argentina”

Intervista al procuratore di un talento di assoluta qualità come Martinez Quarta, difensore che è entrato anche nel mirino del Milan.

Il Milan del futuro ripartirà dai giovani talenti. Profili internazionali considerati dai talent-scout rossoneri già pronti per il grande salto in Italia.

Uno di questi potrebbe essere Lucas Martinez Quarta. Si tratta di un difensore argentino, in forza al River Plate, che già da tempo attrae il Milan ed altri club europei.

Oggi Calciomercato.com ha raggiunto il suo agente Gustavo Goni. Quest’ultimo ha voluto descrivere le qualità di Martinez Quarta e svelare i presunti contatti con alcune società.

LEGGI ANCHE -> MILAN, SPUNTA IL NOME DI RICCI

“Martinez Quarta è il maggiore talento d’Argentina – ha dichiarato Goni – Ha già tutte le qualità per giocare in un club importante in Europa. Chi mi ricorda? Faccio due nomi: Fabian Ayala e Fabio Cannavaro“.

Sui possibili contatti con il Milan: “Devo dire la verità, non ho avuto alcuna riunione con i rappresentati del Milan. So che Moncada è stato in Argentina per seguire alcune partite del River. Non so se sia stato Martinez Quarta il vero motivo della missione, ma non mi sorprenderebbe”.

Possibile dunque che i rossoneri si stiano muovendo all’oscuro per vincere la concorrenza e convincere Martinez Quarta a sbarcare a Milanello in estate. Di certo il profilo del classe ’96 rappresenta un’opzione ideale per la squadra del futuro.

LEGGI ANCHE -> LA STRATEGIA PER IL FUTURO DI TONALI