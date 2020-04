Milan, a centrocampo spunta Ricci. Conferme su Koopmeiners

Samuele Ricci dell’Empoli è il nome nuovo di oggi per il centrocampo del Milan. Continuano a piacere anche Teun Koopmeiners e Florentino Luis, oltre a Sandro Tonali.

Il Milan spera di riuscire ad arrivare a prendere un grande talento come Sandro Tonali, centrocampista dal futuro assicurato. Ma tra prezzo e concorrenza non sarà facile effettuare l’operazione.

Il club rossonero ci proverà, soprattutto se riuscirà a cedere Lucas Paquetà e a disporre di sufficienti risorse economiche, però guarda anche ad altri profili. Il brasiliano piace al Benfica, dove c’è Florentino Luìs che piace molto al Milan. Già a gennaio c’è stato un tentativo di Paolo Maldini per prenderlo in prestito, ma senza successo.

Oggi Tuttosport conferma che al Diavolo interessa anche Teun Koopmeiners, stella del centrocampo dell’AZ Alkmaar. Il 22enne olandese è il capitano della squadra rivelazione della Eredivisie 2019/2020. Anche altre società europee lo seguono con interesse, incluso il Lipsia.

Calciomercato Milan, piace Ricci dell’Empoli

Il nome nuovo fatto dal quotidiano sportivo torinese è quello di Samuele Ricci, classe 2001 che milita in Serie B nell’Empoli. È un prodotto del settore giovanile empolese e in questa stagione ha messo insieme 22 presenze complessive. Partito come riserva, si è poi conquistato spazio ed è diventato titolare nella formazione di Pasquale Marino.

Gli scout del Milan e di altre big della Serie A hanno avuto modo di visionarlo più volte. Ricci è un centrocampista molto promettente e la sua valutazione di mercato oggi non è particolarmente elevata. Si può fare un colpo a buon prezzo, anche se è difficile dire se nella prossima stagione potrà già essere pronto per palcoscenici importanti come San Siro.

Il Milan ha ottimi rapporti con l’Empoli, dal quale ha prelevato Ismael Bennacer e Rade Krunic la scorsa estate. Il patron Fabrizio Corsi ha incassato circa 24 milioni di euro. I club potrebbero tornare a parlare nelle prossime settimane anche di altri giocatori, tra i quali Ricci.

