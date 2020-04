Milan, Calhanoglu cambia agente: sarà rinnovo o cessione?

Hakan Calhanoglu ha deciso di affidarsi all’agenzia tedesca ISMG International Sports Management di Gordon Stipic, che col Milan tratterà il rinnovo o la cessione del fantasista turco.

Hakan Calhanoglu ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e il Milan dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Bisognerà scegliere se confermarlo con tanto di rinnovo di contratto oppure se optare per la cessione.

Il fantasista turco ha avuto un rendimento altalenante in queste stagioni in maglia rossonera. Sicuramente ci si aspettava di più da parte sua. Ha indubbie qualità tecniche, ma non sempre è riuscito ad esprimerle a dovere. Stefano Pioli lo ha restituito al ruolo di trequartista e qualche miglioramento si è visto nel modulo 4-2-3-1.

Calhanoglu potrebbe fare parte del futuro del Milan anche in caso di arrivo di Ralf Rangnick, che lo voleva al Lipsia nel gennaio 2019. Il club rossonero dovrà valutare se puntare ancora sull’ex Bayer Leverkusen oppure se lasciarlo partire al fine di realizzare una plusvalenza a bilancio.

Intanto il Corriere dello Sport conferma che Calhanoglu ha cambiato agenti. Ha deciso di affidarsi alla ISMG International Sports Management di Gordon Stipic. L’agenzia tedesca ha tra i propri assistiti anche Matthias Ginter, Kevin Volland, Sead Kolasinac e altri calciatori che militano soprattutto in Bundesliga.

Calhanoglu ha avuto offerte dalla Germania e delle richieste sono giunte pure dalla Turchia. Stipic è disposto ad ascoltare ogni proposta, compresa quella eventuale del Milan per un rinnovo del contratto.

