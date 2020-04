Nuovo Stadio: Inter, Milan e Comune in teleconferenza

Si è tenuto un nuovo incontro – in teleconferenza – tra Milan, Inter e l’Amministrazione Comunale per fare il punto sul Nuovo Stadio di Milano.

Milan e Inter, insieme all’Amministrazione Comunale del capoluogo lombardo, continuano a lavorare per il nuovo stadio. Le parti oggi hanno avuto un incontro, in teleconferenza, per fare il punto della situazione.

Il progetto del nuovo stadio – riporta la nota – assume una rilevanza ancora più strategica nell’ottica dell’auspicata ripresa economica della città.

Come richiesto dall’Amministrazione Comunale, sono stati presentati ulteriori approfondimenti sulla ri-funzionalizzazione del Meazza, nel quadro del più ampio progetto di un Nuovo Stadio per Milano a San Siro e di un nuovo distretto dedicato allo sport e all’intrattenimento.

Un nuovo incontro con l’Amministrazione Comunale è previsto nelle prossime settimane.

