Calciomercato Milan news, Moncada segue Martinez Quarta – VIDEO

Geoffrey Moncada, capo-scout del Milan, tempo addietro è stato in Argentina per seguire il River Plate e tra i giocatori visionati c’è Lucas Martinez Quarta. Il difensore classe 1996 è stato accostato al club rossonero già nell’ultimo calciomercato estivo e sarà probabilmente uno dei papabili obiettivi della prossima sessione della campagna acquisti. Proprio l’agente di Martinez Quarta ha svelato il viaggio di Moncada a Buenos Aires per guardare il River Plate, ma ha negato incontri con il rappresentante del Milan. Confermata, invece, la clausola rescissoria da 22 milioni di euro presente nell’attuale contratto del giocatore.

