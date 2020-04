Conti, l’agente: “Situazione anomala. Prossimo anno al 100%”

Parla Mario Giuffredi, l’agente di Conti, che ha fatto il punto sul futuro del suo assistito. In questi giorni si è parlato di un possibile rinnovo.

Andrea Conti non ha convinto in pieno in questa stagione. Il terzino – nonostante un campionato non proprio di altissimo livello – è comunque riuscito, nell’ultima parte, a diventare il titolare del Milan di Stefano Pioli.

Il tecnico ha puntato sul giocatore, che finalmente si è messo alle spalle i brutti infortuni. In questi giorni si è così parlato anche di rinnovo.

Per il fare il punto della situazione ha parlato Mario Giuffredi, ai microfoni di ‘Radio Marte’: “In questi giorni del mercato non ne parliamo proprio – ha ammesso l’agente – la situazione è un po’ anomala. Conti ha due anni di contratto al Milan, quest’anno ha iniziato a far vedere a sprazzi quello che era il Conti dell’Atalanta. L’anno prossimo ci aspettiamo che torni al 100%, poi vedremo da qui all’estate quello che succederà”.

