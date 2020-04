Elliott, tre mosse per rilanciare il Milan

Elliott Management Corporation ha già pronte tre mosse per rilanciare il Milan. Dopo due anni di adattamento e mosse sbagliate, la proprietà ora prepara la strategia per il vero salto di qualità.

Milan, via alla fase 3 dell’era Elliott Management Corporation. Dopo quasi due anni di adattamento e con diversi errori di percorso, il fondo statunitense – rivela il CorSport – ora è pronto ad accelerare per rilanciare definitivamente il Diavolo rossonero.

Rilancio Milan, la strategia di Elliott

E per riuscirci la proprietà ha già in mente le tre mosse necessarie. La prima riguarderà la stabilità finanziaria e di gestione, la quale non è mai mancata in virtù dei 525 milioni investiti fin dal suo arrivo ma seguiranno ulteriori introiti. Considerando infatti la solidità economica di Elliott, il Milan avrà comunque modo di investire malgrado un altro anno lontano dalla Champions e nonostante la crisi post coronavirus.

Il secondo aspetto riguarderà invece la il rafforzamento della rosa, il quale vedrà sì i giovani tipici del progetto ma dotati anche di esperienza internazionale. Gli esempi, in tal senso, sono proprio Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Il primo è stato strappato al Real Madrid dove aveva già vinto una Champions League, mentre il secondo ha alzato la Coppa d’Africa come miglior giocatore del torneo. Acquisti che saranno impreziositi dall’arrivo di un tecnico capace di lavorare e plasmare i giovani, e a tal riguardo Ralf Rangnick resta sempre in pole position.

L’ultimo punto, infine, sarà legato all’aspetto commerciale del club. Il nuovo obiettivo sarà infatti anche quello di aumentarne i ricavi, con Ivan Gazidis e il suo team già impegnati nel portare nuove sponsorizzazioni o nel confermare vecchi accordi. Sotto questo aspetto il risultato non è stato esaltante finora, ed anche qui servirà una svolta importante. L’obiettivo resta lo stesso: la Champions League, la scorciatoia primaria per la gloria.

