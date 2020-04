Upamecano, Bayern Monaco pronto a pagare la maxi clausola

Dayot Upamecano, difensore centrale accostato anche al Milan, potrebbe approdare al Bayern Monaco. I bavaresi sono pronti a fare un grande investimento per il talento del Lipsia.

Dayot Upamecano è uno dei difensori centrali più richiesti sul calciomercato. È reduce da ottime stagioni nel Lipsia e sembra pronto per approdare in una big europea.

Nonostante qualche accostamento al Milan, il suo futuro sembra altrove. Per il club rossonero l’investimento per l’acquisto del centrale francese sarebbe troppo oneroso. Il suo contratto in scadenza a giugno 2021 prevede una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Come riportato da Sport Bild, tale cifra si abbasserà a 60 milioni nella prossima estate.

Il Bayern Monaco è tra le squadre maggiormente interessante a Upamecano e sembra disposto a pagare la somma. Il club bavarese vuole rinforzare in maniera importante la difesa e punta molto sul gioiello del Lipsia, che conosce già molto bene la Bundesliga e non avrebbe bisogno di grandi adattamenti. Sarebbe un innesto adatto alle esigenze della retroguardia.

Il Bayern Monaco lascerà partire sicuramente Jerome Boateng e anche David Alaba è a rischio. La difesa va rinforzata e Upamecano è uno dei profili presi in considerazione della dirigenza. Sulle tracce del talento classe 1998 ci sono anche top club della Premier League, in particolare Manchester City e Manchester United.

