Calciomercato Milan news, rinnovo Ibrahimovic non impossibile – VIDEO

Le probabilità che Zlatan Ibrahimovic rimanga al Milan restano basse, ma il rinnovo del contratto non è ancora impossibile al 100%. Se il centravanti svedese dovesse accettare un ingaggio a cifre non eccessive e al contempo gli venisse presentato un progetto valido, un accordo tra le parti potrebbe anche essere raggiunto. A incidere potrebbe anche essere la prospettiva che Ibrahimovic diventi un uomo immagine del club rossonero dopo il ritiro da calciatore. Attualmente Zlatan è in Svezia ad allenarsi, in attesa di sapere quando potrà tornare in Italia e di discutere con la dirigenza il suo futuro.

