Affare Juve-Napoli: coinvolti due obiettivi del Milan

La Juventus ed il Napoli lavorano per un affare di calciomercato per l’estate. Coinvolti due calciatori che piacciono al Milan.

L’edizione odierna di Tuttosport parla di un affare in piedi tra due top club del nostro campionato. La Juventus campione d’Italia ed il Napoli di Rino Gattuso.

In ballo ci sarebbe un possibile scambio alla pari in vista della prossima stagione: la Juve vorrebbe accaparrarsi le prestazioni offensive di Arkadiusz Milik, bomber polacco che da settimane piace molto ai bianconeri.

In cambio il Napoli potrebbe puntare concretamente su Federico Bernardeschi, ala d’attacco che in tempi recenti ha perso spazio e fiducia all’interno del club capolista.

LEGGI ANCHE -> “AMMAZZO CHI FIATA!” – IL RETROSCENA DI IBRAHIMOVIC

I due talenti in questione hanno qualcosa in comune: sono entrambi calciatori finiti nel mirino del Milan, anche in tempi molto recenti.

I rossoneri infatti hanno valutato già a gennaio l’ingaggio (in prestito) di Bernardeschi come sostituto del partente Jesus Suso. Mentre Milik è considerato all’unanimità l’ideale nuovo centravanti, in caso di addio a fine stagione di Ibrahimovic.

Se l’affare sull’asse Torino-Napoli dovesse andare in porto sarebbe dunque una doppia beffa per il Milan, che perderebbe in un colpo solo due calciatori ideali per rinforzare la sua rosa.

Ma va visto anche il lato buono della medaglia: con questo scambio alla pari Juventus e Napoli potrebbero ‘liberare’ altri calciatori. Come Mauro Icardi, obiettivo bianconero, che potrebbe tornare d’attualità per il Milan. O José Callejon, in scadenza di contratto con i partenopei.

LEGGI ANCHE -> CRESPO E IL RICORDO DEL MILAN DI ANCELOTTI