La Stampa – Il Milan non ha dimenticato Everton Soares

Everton Sousa Soares, talento del Gremio de Porto Alegre, è una vecchia conoscenza del Milan e piace ancora al club rossonero. Nuovo tentativo in estate?

Everton Sousa Soares è certamente uno dei talenti più interessanti presenti oggi in Brasile. Non a caso Leonardo voleva portarlo al Milan, ma non c’era il budget necessario per effettuare l’operazione.

Non c’è solamente un problema di prezzo, ma anche di diritti economici sul cartellino del giocatore. Infatti, ci sono ben quattro soggetti che incasseranno denaro dal suo trasferimento. Si tratta del Gremio de Porto Alegre (suo attuale club), del Fortaleza, dell’agente Gilmar Veloz e di un investitore privato. Impostare una trattativa non è facile.

È comunque facile pensare che Everton nella prossima sessione del calciomercato approderà in Europa per mettersi alla prova in una realtà di livello maggiore. È ora che lasci il Brasile e le squadre a lui interessante non mancano. Soprattutto in Premier League.

Ma oggi il quotidiano La Stampa scrive che Cebolinha (soprannome che gli hanno dato in patria) è ancora nel mirino del Milan. L’affare rimane complicato a causa della valutazione economica del talento del Gremio, però le cessioni di alcuni giocatori potrebbero consentire di avere il budget da investire.

Everton è un tipo di giocatore che al Milan manca. Veloce, abile nel dribbling e con una discreta confidenza con il gol. Nella scorsa stagione ha segnato 15 reti e regalato 7 assist nelle 42 partite giocate tra Brasileirao e Copa Libertadores. L’esterno offensivo 24enne fa gola a più società europee.

