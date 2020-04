Giampaolo, il fratello: “Milan, esonero assurdo. Ecco cosa non funzionò”

Il fratello di Marco Giampaolo, ex tecnico rossonero, ha parlato dell’esonero del mister abruzzese giunto dopo poche giornate di campionato.

L’avventura di Marco Giampaolo al Milan è durata davvero poco. Circa tre mesi dal suo ingaggio, ma in autunno si è consumato un divorzio davvero sorprendente.

A parlare di quella situazione c’ha pensato oggi Federico Giampaolo, ex calciatore e fratello del tecnico abruzzese. Intervistato oggi da Calciomercato.com.

“Marco è andato al Milan meritatamente, ma non gli è stata fatta squadra secondo le sue caratteristiche – ha detto il fratello di Giampaolo – Molti giocatori che aveva chiesto non sono stati presi, si è adeguato alla rosa che aveva. In ritiro c’erano pochi giocatori, molti non l’hanno fatto con lui, c’erano tanti problemi da smussare, serviva tempo perché non aveva a disposizione la rosa attuale”.

In particolare le tempistiche dell’esonero sono state, a suo dire, sbagliate: “Ciò che mi ha sorpreso è stato l’esonero dopo una partita vinta fuori casa. Vero, aveva problemi, ma era a ridosso della zona Uefa. Ho visto poca professionalità. Starà a lui poi chiarire: ci ho parlato, è stata un’occasione persa, avrà da dire alcune cose che non ha detto per rispetto, anche del contratto. Non è stata una bella esperienza”.

Un consiglio infine per il club rossonero: “Il Milan è una grandissima società, servono persone affidabili. I recenti avvenimenti dimostrano confusione, non si capisce chi può operare al 100%, è normale che quando sorgono problemi diventa difficile se non c’è potere decisionale”.

LEGGI ANCHE -> MILAN, SFUMANO DUE OBIETTIVI DI MERCATO