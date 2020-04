Sportmediaset – Milan, 130 milioni per Rangnick: gli obiettivi

Nuove conferme sull’approdo di Ralf Rangnick al Milan, dove avrà un alto budget per gli investimenti sul calciomercato. Spuntano i nomi di possibili colpi.

Oggi Sportmediaset conferma che Ralf Rangnick arriverà al Milan. Per il calciomercato è pronto un budget da ben 130 milioni di euro da investire per il rafforzamento della squadra.

Un innesto sarà necessario in porta per l’eventuale sostituzione di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scade a giugno 2021. L’obiettivo forte è Juan Musso dell’Udinese, valutato circa 25 milioni di euro e accostato anche all’Inter. Il Napoli spara alto per Alex Meret, altro portiere che piace.

Per l’attacco piace Loren Moron, 26enne del Betis Siviglia che in questa stagione ha segnato 9 gol in 26 partite nella Liga e altri 2 nelle 3 gare di Coppa del Re. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 60 milioni, ma si può trattare per circa la metà.

Per il centrocampo si pensa a Rolando Mandragora dell’Udinese. La Juventus dovrebbe esercitare l’opzione di riacquisto investendo i 26 milioni pattuiti con il club friulano. Poi il Milan potrebbe farsi avanti, contendendo il calciatore alla Roma.

Potrebbe tornare di attualità anche Dani Olmo, approdato al Lipsia a gennaio dopo il tentativo fallito di Zvonimir Boban per portarlo al Milan. Il talento spagnolo non ha legato con l’allenatore Julian Nagelsmann, che lo ha utilizzato meno di quanto il giocatore si aspettasse. L’ex gioiello della Dinamo Zagabria potrebbe valutare un nuovo trasferimento se la situazione non dovesse cambiare. Rangnick potrebbe portarlo al Milan.

