Calciomercato Milan news, il PSG pensa a Bennacer – VIDEO

Ismael Bennacer è finito nel mirino del Paris Saint Germain, dove il direttore sportivo Leonardo lo prende in considerazione come possibile rinforzo per il prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista algerino è uno dei giocatori che ha meglio figurato in questa difficile stagione del Milan. Ha preso le redini del centrocampo rossonero e il suo valore è decisamente aumentato rispetto ai 16 milioni di euro investiti dal Diavolo per acquistarlo nell’estate 2019. Il PSG potrebbe farsi avanti con un’offerta nei prossimi mesi, ma l’idea del Milan è quella di puntare ancora su Bennacer per il futuro.

LEGGI ANCHE -> Milan, Calhanoglu cambia agente e punta al rinnovo