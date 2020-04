Simone promuove Leao: “E’ da Milan, non è Niang”

Parla Marco Simone, intervenuto in diretta Instagram con Mauro Suma. L’ex Milan si sofferma su Rafael Leao, lanciando un messaggio alla società

Lunga chiacchierata tra Mauro Suma e Marco Simone in diretta Instagram. L’ex attaccante del Milan – tra i tanti temi trattati – ha parlato anche di Rafael Leao, che non è ancora riuscito a mostrare in pieno le sue qualità:

“Deve scavalcare sicuramente dei muri ma la società deve aiutarlo, deve dare il tempo a questo ragazzo che ha qualità fisiche e tecniche straordinarie.

Leao non deve fare l’errore di Piatek di voler andare via dal Milan: deve stare lì e soffrire perché in una stagione ci sono momenti belli e complicati. La società deve avere la pazienza di aspettarlo e farlo lavorare. E’ un giocatore da Milan.

Nessun paragone con Niang: “E’ un giocatore diverso – prosegue Simone – Anche con Niang non c’è stata la pazienza per tenerlo un po’ di più. Per Leao o altri giocatori che potrebbero diventare grandi per il Milan mi preoccupa che si possano far trascinare fuori dal progetto rossonero perché al momento non decolla”.

