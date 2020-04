Thauvin pronto a partire: la posizione del Marsiglia

L’esterno francese, Florian Thauvin, è finito nuovamente in orbita Milan. Il calciatore è pronto a cambiare aria ma ci sono novità da Marsiglia.

Il nome di Florian Thauvin è tornato nuovamente ad essere accostato al Milan in questi ultimi giorni. L’esterno francese pare intenzionato a cambiare aria al termine della stagione; una stagione per nulla semplice a causa del lungo infortunio, che lo ha tenuto fuori dal campo fino allo stop per l’emergenza coronavirus.

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 mette spalle al muro il Marsiglia che rischia di perdere a prezzo di saldo il proprio calciatore. Su Thauvin, però, non c’è solo il Milan ma si registra l’interesse anche della Roma e del Newcastle.

L’OM – come riporta ‘Le10Sport’ – non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio giocatore così facilmente ma deve fare i conti con la realtà: senza un rinnovo, considerato una priorità in società, sarà addio.

I francesi proveranno a fare di tutto per trattenerlo ma deve scontrarsi con la volontà di Thauvin di confrontarsi con una nuova realtà.

