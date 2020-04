Calciomercato Milan news, idea Dalot per la destra – VIDEO

Il Milan non è soddisfatto del rendimento avuto da Andrea Conti e Davide Calabria in questa stagione, pertanto nella prossima sessione di calciomercato potrebbe acquistare un nuovo terzino destro. L’ultima idea è Diogo Dalot, portoghese classe 1999 finito ai margini del Manchester United e che lascerà sicuramente i Red Devils. Il prezzo del suo cartellino è sceso rispetto ai 22 milioni di euro che il club inglese spese per acquistarlo dal Porto nell’estate 2018. Il Milan potrebbe farsi avanti e rilanciare Dalot, giocatore giovane e che aveva mostrato qualità interessanti in Portogallo. Anche la Roma ci sta pensando.

