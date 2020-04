Coronavirus, slittano gli allenamenti: le nuove date del campionato

Gli effetti del Coronavirus sul calcio non si placano: si va verso lo slittamento della ripresa degli allenamenti per le squadre.

La Fase 2 per arginare l’emergenza Coronavirus dovrebbe iniziare a breve. Ma non per le squadre di Serie A, costrette ad attendere ancora.

Infatti non scatterà il prossimo 4 maggio, come inizialmente previsto, il ritiro ultra controllato per i vari club. Niente allenamenti di gruppo, visto che nel nuovo DPCM si dovrebbe consentire soltanto l’attività sportiva individuale.

Come riferito da Sportmediaset, si rischia di dover attendere fino al 18 maggio per la ripresa degli allenamenti nei vari centri sportivi. Una proroga che farà scattare inevitabilmente uno slittamento anche della ripresa dei campionati in Italia.

Chi sperava di poter riaprire le ostilità sui campi a fine maggio dovrà mettersi l’anima in pace. Ed attendere il 6 o il 13 giugno come prime date utili per ricominciare col calcio giocato. Magari prima con le due semifinali mancanti di Coppa Italia e con i recuperi della 26.a giornata di Serie A.

