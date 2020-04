Milan, rimborsi biglietti e abbonamenti: le informazioni

In merito alle richieste di rimborso dei biglietti per le gare dell’AC Milan e di rimborso parziale degli abbonamenti validi per la stagione 2019/2020 che stanno pervenendo al Club informiamo che, non appena saranno note in via definitiva le decisioni delle Autorità competenti relativamente alle predette competizioni, il Club procederà a comunicare attraverso il proprio sito ufficiale le eventuali procedure e gli strumenti messi a disposizione dell’utenza con riferimento alle singole casistiche

