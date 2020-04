PSG, pronta l’offerta al Milan per Theo Hernandez: i dettagli

Il PSG fa sul serio e vuole assicurarsi Theo Hernandez nella prossima finestra del calciomercato. Leonardo ha già una maxi offerta da sottoporre al Milan.

Il Paris Saint-Germain ha messo Theo Hernandez nel mirino. Leonardo vuole un nuovo terzino sinistro, dato che Layvin Kurzawa è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare.

Il giovane talento del Milan piace molto al direttore sportivo del PSG, che sta valutando seriamente di provare ad acquistarlo nella prossima sessione di mercato. Da via Aldo Rossi finora è trapelata l’intenzione di non vendere il giocatore, ritenuto fondamentale per il progetto. Tuttavia, a Parigi hanno la volontà di fare un tentativo.

Calciomercato Milan, proposta del PSG per Theo Hernandez

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che il PSG è pronto a offrire 50 milioni di euro per l’acquisto del cartellino di Theo Hernandez. Una cifra che è più del doppio di quella spesa dal Milan per acquistarlo dal Real Madrid. Infatti, l’investimento della scorsa estate fu da 20 milioni.

Il rendimento del terzino sinistro francese ha fatto inevitabilmente schizzare in alto la sua valutazione. Fin da subito il giocatore è riuscito a dimostrare di avere grandi qualità e il potenziale per diventare un top player. Paolo Maldini ci ha visto giusto quando ha deciso di volare a Ibiza per convincerlo a vestire la maglia rossonera.

Il fratello di Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco, ha convinto tutti al Milan e non solo. Sicuramente deve migliorare un po’ la fase difensiva, ma per il resto ha il talento per ambire a grandi traguardi.

Al Milan è cresciuto molto in questa stagione e bisognerà vedere come il club si comporterà di fronte a un’offerta importante. Finora non è trapelata alcuna intenzione di cedere Theo. Tuttavia, Leonardo sembra intenzionato a portare il terzino francese al PSG e ci proverà. Sul piatto potrebbe mettere pure il cartellino di Abdou Diallo, difensore centrale che sa giocare anche sulla corsia sinistra difensiva.

