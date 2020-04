Sky – Da Biglia e Ibrahimovic: il punto sui calciatori in scadenza

La situazione dei giocatori attuali della rosa del Milan che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno 2020.

Sei calciatori in dubbio. Sei elementi della attuale rosa del Milan che vedranno il proprio contratto con i rossoneri scadere al 30 giugno prossimo.

Sono loro i primi crucci che la dirigenza Milan dovrà risolvere, cominciando già in questi giorni a dettare strategie ed ipotesi di rinnovo.

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto su questi elementi. A cominciare dal più chiacchierato: Zlatan Ibrahimovic. Arrivano segnali negativi sul rinnovo fino al 2021 dello svedese, propenso a continuare la carriera in patria. Ma ogni discorso è rinviato a fine campionato.

Chi sicuramente lascerà Milanello sono i due centrocampisti Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. L’argentino non ha mai convinto nella sua esperienza milanista. L’italiano invece è considerato un fedelissimo, ma ormai al capolinea dell’avventura. Ritorno in patria per il primo, possibile approdo in un altro club di Serie A per il secondo.

Da decifrare anche il destino di Alexis Salemaekers. Il Milan si è riservato un diritto di riscatto per l’esterno belga classe ’99. Ma ad oggi appare più probabile un rientro all’Anderlecht, visto che il club sembra più propenso ad investire su altri talenti.

Chi invece si gioca la permanenza sino all’ultimo è Simon Kjaer. Non male il suo apporto finora al Milan, ma servono conferme per valutare un riscatto dal Siviglia. Discorso simile per Asmir Begovic: il Milan valuterà una permanenza come secondo portiere, ma molto dipenderà dal destino degli altri estremi difensori in orbita rossonera.

