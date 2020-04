FIFA, scatta il piano d’aiuto per le Federazioni

Iniziativa della FIFA in aiuto delle varie federazioni calcistiche internazionali, dopo l’emergenza e le perdite per il Coronavirus.

Buona notizia per le varie federazioni calcistiche, anche per la FIGC italiana.

La FIFA, il massimo organo calcistico internazionale, ha deliberato un piano di aiuti finanziari per le 211 federazioni mondiali. Una soluzione fondamentale per dare una mano dopo l’emergenza e le perdite dovute al Coronavirus.

Il presidente Gianni Infantino ha stanziato 150 milioni di dollari per aiutare le suddette federazioni. “L’impegno della Fifa inizia fornendo assistenza finanziaria immediata alle nostre associazioni, molte delle quali stanno vivendo gravi difficoltà finanziarie. Questo è il primo passo di un vasto piano di aiuti che stiamo sviluppando per rispondere all’emergenza nell’intera comunità calcistica”.

Si tratta di circa 500 mila dollari per ogni Federcalcio. In realtà tale esborso sarebbe stato elargito dalla FIFA agli organismi nazionali più virtuosi in ambito internazionale. Invece verrà allargato a tutte le federazioni, che in questo modo potranno arginare alcune perdite sostanziose interne.

