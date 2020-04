24 aprile 2007: magico Kakà, doppietta ad Old Trafford

Il 24 aprile di ben tredici anni fa andava in scena una delle gare più belle di Ricardo Kakà con la maglia numero 22 del Milan.

Una sconfitta può restare nella storia memorabile di una squadra di calcio? Evidentemente sì, soprattutto se si tratta del Milan.

Il 24 aprile di tredici anni fa i rossoneri furono battuti sul campo del Manchester United, nella semifinale di andata di Champions League. Ma fu un ricordo dolce, visto che nel match di ritorno a San Siro arrivò un successo decisivo per il passaggio del turno.

Il 3-2 di Old Trafford fu risultato dunque utile e non così negativo. Ricordato soprattutto per le gesta di Ricardo Kakà, che disputò una delle sue migliori prestazioni con la maglia numero 22 rossonera addosso.

Milan sconfitto a Manchester, ma con un Kakà da Pallone d’oro

In quella serata di aprile del 2007 il Milan si presentò a Manchester forte del passaggio del turno sul campo del Bayern Monaco. Ma i ‘Red Devils’ di Sir Alex Ferguson erano letteralmente uno squadrone.

Lo capisce subito il Milan di Carlo Ancelotti, che va sotto ad inizio primo tempo con la rete rocambolesca di Cristiano Ronaldo, sugli sviluppi di un corner.

Ma dalla metà della prima frazione si scatena il genio di Kakà. Il brasiliano è ispirato ed imprendibile: al 22′ riceve palla al limite dell’area, brucia con uno scatto incredibile Heinze e di piatto sinistro beffa Van der Sar in uscita. Gol meraviglioso e 1-1.

Al 37′ altra magia: su un lancio profondo Kakà duella con Heinze in corsa, lo supera con un tocco di testa e costringe l’argentino a scontrarsi col compagno Evra. Strada spianata per il fenomeno brasiliano che con freddezza supera ancora Van der Sar. Milan avanti!

Peccato che nella ripresa la rabbia e la qualità del Manchester fu determinante. In particolare Wayne Rooney, altro grande protagonista della notte di Old Trafford, autore di una doppietta nel finale. Termina 3-2, ma con un Milan che esce a testa alta, pronto a dare il 100% nel match di ritorno. Ma questa è un’altra storia…

Il tabellino del match:

MANCHESTER UTD: Van der Sar; O’Shea, Brown, Heinze, Evra; Fletcher, Carrick, Scholes; C.Ronaldo, Rooney, Giggs. All: Ferguson.

MILAN: Dida; Oddo, Nesta, Maldini (46′ Bonera), Jankulovski; Gattuso (53′ Brocchi), Pirlo, Ambrosini; Seedorf, Kakà; Gilardino (84′ Gourcouff). All: Ancelotti.

Arbitro: Kyros Vassaras (GRE)

Marcatori: 5′ Cristiano Ronaldo, 22′ e 37′ Kakà, 59′ e 90′ Rooney

