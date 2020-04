Il Milan insiste per Rangnick: i motivi della scelta

La dirigenza rossonera non molla la pista Ralf Rangnick. Ecco svelato il motivo principale per cui il Milan vuole il tedesco.

Non fa più notizia, ma il Milan continua a puntare a Ralf Rangnick come allenatore per la prossima stagione.

Una scelta dettata in particolar modo da Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ma avallata al 100% anche dalla proprietà Elliott Management.

Oggi Tuttosport spiega i motivi principali per cui il Milan voglia assolutamente convincere Rangnick a lasciare l’universo Red Bull e accasarsi a Milanello dalla prossima stagione.

In primis Gazidis vuole rivoluzionare il management sportivo del Milan, dando a un uomo in particolare pieni poteri per gestire l’area tecnica.

Chi meglio di Rangnick, che in carriera ha svolto ruoli sia da allenatore classico, sia da general manager e persino direttore sportivo. Compiti che il tedesco andrebbe a ricoprire secondo l’ultima proposta del Milan.

Inoltre c’è una qualità che il club di via Aldo Rossi ritiene fondamentale: la capacità di Rangnick di scoprire talenti internazionali, di lanciarli e valorizzarli.

Basti pensare ai tanti calciatori di alto rango visionati e lanciati da Rangnick stesso: da Werner a Upamecano fino al più decantato talento internazionale Haaland. Insomma l’esperienza da talent-scout di successo sarebbe il motivo principale per cui il Milan vuole puntare sull’ex Lipsia.

