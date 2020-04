Ibrahimovic: “Ho un contratto col Milan, vedremo come finirà”

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare del suo futuro. Non chiude a una conferma al Milan, ma non c’è ancora certezza sul suo rinnovo di contratto. Oggi tutto resta avvolto nel mistero.

Oggi Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni dei media svedesi da Stoccolma, dove ha disputato una partitella amichevole con la maglia dell’Hammarby. Il giocatore è stato interpellato anche sul suo futuro.

A proposito della permanenza al Milan si è così espresso: “Ho un contratto col Milan, poi vedremo come finirà e se finirà. Voglio giocare a calcio più a lungo possibile, non si sa mai cosa può succedere. Sono una persona che vuole esibirsi ed essere in grado di contribuire con qualcosa e non solo giocare solo per quello che ho fatto o per quello che sono. Se fai parte di una squadra, dovresti essere in grado di contribuire con qualcosa. Vedremo cosa succederà”.

Ibrahimovic ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e ancora c’è grande incertezza sul rinnovo. I progetti futuri del club non sono completamente chiari e dunque il giocatore dovrà riflettere. Una trattativa non è ancora partita, le parti dovranno confrontarsi per prendere una decisione.

Sicuramente l’addio di Zvonimir Boban non ha fatto piacere a Zlatan, che aveva un buon rapporto con il dirigente croato. Quest’ultimo aveva spinto fortemente per il ritorno a Milanello del centravanti svedese, ma poi per dei contrasti con Ivan Gazidis ha dovuto lasciare il club. Vedremo se Ibra e l’amministratore delegato rossonero troveranno un accordo per la stagione 2020/2021.

LEGGI ANCHE -> MARCELINO, LA GRANDE RICHIESTA FATTA AL MILAN