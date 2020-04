Ibrahimovic detta il futuro: “Voglio giocare ancora”

Le parole nell’intervista completa a Zlatan Ibrahimovic in Svezia, dopo l’amichevole in famiglia disputata oggi con la maglia dell’Hammarby.

Zlatan Ibrahimovic ancora in campo. Oggi con la maglia dell’Hammarby ha disputato un’amichevole in famiglia, lontano però dal Milan, sua attuale squadra d’appartenenza.

Continuano i dubbi sulla permanenza in rossonero di Ibra, che intervistato da Dplay Sweden ha confermato l’intenzione comunque di rientrare a breve a Milanello.

“Devo tornare in Italia, ho un contratto da rispettare – ha ammesso Ibrahimovic dopo la partita di oggi – Sono un professionista e devo mantenere ciò che ho firmato. Poi si vedrà”.

In molti parlano di un futuro in Svezia per lui. E gli apprezzamenti di Ibra all’Hammarby non mancano: “Mi sto divertendo qui, sto bene e mi piace allenarmi con la squadra. In Italia non si può ancora, sarei dovuto restare chiuso in casa. Qui tutto è fantastico, a partire dai campi d’allenamento”.

Una cosa è certa, Ibrahimovic vuole giocare ancora per diverso tempo e non appendere gli scarpini al chiodo: “Futuro? Non so cosa accadrà, io voglio giocare ancora. Non penso a nulla perché ho un contratto con il Milan. Se giocherà all’Hammarby? Non lo so, una volta dissi di no. Ma poi le cose nella vita cambiano”.

