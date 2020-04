Milan, il mondo guarda Ibrahimovic: stamattina amichevole con l’Hammarby 

Milan, Zlatan Ibrahimovic scende in campo. Dopo i vari allenamenti con l’Hammarby, lo svedese oggi prenderà parte a un triangolare amichevole che sarà in diretta streaming.

Dagli allenamenti a un’amichevole. Come annunciato ieri via social, Zlatan Ibrahimovic questa mattina scenderà in campo e andrà oltre una semplice sessione di allenamento. Il bomber rossonero, piuttosto, chiaramente col permesso del Milan, prenderà parte a un triangolare lì in Svezia dove c’è lockdown tutt’altro che severo.

Sarà di fatto una vera e propria partita amichevole per l’attaccante rossonero. Si giocherà infatti alla Tele 2 Arena dell’Hammarby, con tanto di operatori tv che riprenderanno l’evento che sarà poi trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del club. Così mentre il mondo si ferma e il calcio riflette sul come e se ripartire, Ibrahimovic gioca di anticipo e si prende una vetrina mondiale in modo assolutamente inedito.

Il Trofeo Von Yxkull, questo il nome dell’evento, partirà alle 10.30 di questa mattina e vedrà tre partite da 30 minuti. Ma più che un match sarà “un allenamento ad alta intensità” come lo hanno definito i dirigenti. La gara, ovviamente, sarà rigorosamente a porte chiuse.

Nel frattempo l’Hammarby già si gode l’effetto Ibra: come infatti riporta La Gazzetta dello Sport, citando la stampa svedese, da quando il 38enne ha legato il proprio nome al club, prima entrando nell’azionarato e poi allenandosi anche, nelle casse della società sarebbero già entrati circa 100 milioni di euro. Un brand che cammina. Anzi, che gioca.

LEGGI ANCHE: MILAN, PUO’ ESSERCI IL COLPO DI SCENA PER PIOLI