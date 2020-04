Thauvin, rinnovo non facile: via a prezzo di saldo

Florian Thauvin è pronto a lasciare il Marsiglia al termine della stagione: senza un rinnovo di contratto, l’esterno via ad un prezzo non altissimo

Futuro tutto da scrivere per Florian Thauvin. Dopo una stagione complicata, passata fuori dal campo per via di un infortunio, il francese vuole rilanciarsi in una nuova squadra. Il calciatore è finito nel mirino del Milan, che deve guardarsi dalla concorrenza della Roma, ma anche dalle resistenze del Marsiglia.

L’OM ad oggi non pare avere alcuna intenzione di privarsi del francese e farà di tutto per rinnovare il suo contratto. Ma dalla Francia arrivano buone notizie per chi vorrà provare ad acquistare Thauvin: ‘Le10Sport’, infatti, riporta di rapporti tesi tra il calciatore la direzione del Marsiglia.

L’OM è consapevole del fatto che senza un prolungamento rischia di dover cedere l’esterno ad un prezzo di saldo. Il contratto del classe 1993 è in scadenza il 30 giugno 2021.

