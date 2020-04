Tutti in fila per Theo Hernandez: prezzo alle stelle

Alla corsa a Theo Hernandez si sarebbe aggiunto anche il Manchester City di Guardiola: sale il prezzo del terzino del Milan. Psg e Real avvertite.

Theo Hernandez continua ad essere al centro dei rumors di calciomercato. Il terzino sinistro è la vera rivelazione del Milan di questa stagione. Il calciatore – prelevato la scorsa estate dal Real Madrid per 20 milioni di euro – è così finito nel mirino dei grandi club: è delle scorse ore la notizia del Psg pronto a presentare un’offerta importante ai rossoneri, vicina ai 50 milioni di euro.

Un’offerta che potrebbe non bastare: il calciatore ad oggi non ha manifestato la volontà di cambiare aria. Anzi, ha più volte fatto capire quanto sia legato al Milan.

Ma le squadre in fila per Theo Hernandez aumentano col passare dei giorni: dopo il Psg si è messo in coda il Real Madrid, che vorrebbe riportarlo nella Capitale e adesso – secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’ – ci sarebbe anche il Manchester City di Guardiola, che aspetta la decisione finale della Uefa in merito al FPF.

Nel frattempo il prezzo del giocatore francese sarebbe salito a 55 milioni di euro.

