Tonali, Sarri ha scelto: a Milano esultano

Maurizio Sarri e la Juventus sono pronti a puntare su Jorginho, lasciando dunque via libera a Milan e Inter per il classe 2000 del Brescia, Sandro Tonali

Maurizio Sarri potrebbe dare una mano al Milan per Sandro Tonali. Il centrocampista italiano è ritenuto il profilo perfetto per rinforzare la mediana rossonera ma come più volte detto la concorrenza è davvero agguerrita.

Dalla corsa al calciatore del Brescia, però, potrebbe ritirarsi la Juventus. I bianconeri – stando alle ultime news riportate da ‘Sportmediaset’ – per accontentare il suo tecnico hanno deciso di virare con forza su Jorginho.

Il playmaker, punto fermo della Nazionale di Roberto Mancini, è un vero pupillo di Sarri, che lo ha allenato sia al Napoli che al Chelsea. L’arrivo dell’ex Verona potrebbe quindi significare il ritiro dalla corsa a Tonali: oltre al Milan, a sorridere sarebbe anche l’Inter, che non ha alcuna intenzione di mollare Tonali.

