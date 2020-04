Ufficiale, stop definitivo all’Eredivisie

Il calcio in Olanda si ferma definitivamente per via dell’emergenza coronavirus. Ecco le scelte dell’Eredivisie a seguito della decisione del governo

Nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità, l’Eredivisie chiude i battenti, dicendo stop alla stagione 2019/2020 a causa dell’emergenza coronavirus.

La decisione della federcalcio arriva dopo che il governo ha fermato tutto lo sport fino al 1 settembre.

Non ci saranno né promozione, né retrocessioni, né il titolo per l’Ajax che prima dello stop era in testa a pari punti con l’AZ Alkmaar(solo per la migliore differenza reti).

Le squadre che giocheranno le coppe europee – secondo le linee guida dettate dalla Uefa – sono state decise basandosi sulla classifica vigente al momento della sospensione.

