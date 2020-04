Ancelotti stuzzica Kakà: “Da ds ricordati di me”

Ancelotti torna a parlare di Milan nel corso di una diretta Facebook. Il tecnico si è soffermato soprattutto su Kaka, presente alla chiacchierata.

“Vincere la Champions è scioccante perché non lo sai fino all’ultimo secondo – ammette l’attuale allenatore dell’Everton – In campionato ti abitui a vincere, è un successo durante lungo un stagione. Sono due emozioni diverse ma non lo scudetto non è paragonabile alla coppa”.

Tanti campioni in rosa: “Era una squadra molto facile da gestire, nonostante i tanti campioni – continua Ancelotti – C’erano giocatori con fortissima personalità ma molti seri. Allenare Kaka significava allenare il calciatore più moderno dell’epoca. Potrebbe giocare anche nel calcio di adesso. Penso sia stato il primo giocatore dell’era moderna”

Messaggio finale a kaka di Ancelotti con il sorriso sulle labbra: “Quando sarai ds ricordati di un allenatore non più giovanissimo”.

