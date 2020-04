Calciomercato Milan news, spuntano Fuchs e Boadu – VIDEO

In attesa di capire se la stagione riprenderà, il Milan sta facendo alcune riflessioni sulle prossime mosse di calciomercato. Sicuramente la difesa andrà rinforzata e il nome nuovo è quello di Bruno Fuchs, classe 1999 che milita nell’International de Porto Alegre. Ci sono già stati dei contatti con l’entourage del giocatore brasiliano. Anche l’attacco verrà rinforzato e tra i giovani talenti nel mirino c’è Myron Boadu, 19enne olandese in forza all’AZ Alkmaar e rivelazione della stagione con 20 gol in 39 presenze. Il suo agente è Mino Raiola, col quale il Milan dovrà trattare i rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma.

