Dalla Spagna: il Milan sfida il Napoli per Jovic

Duello di mercato tutto italiano per il centravanti Luka Jovic del Real Madrid. Lo ha confermato anche la stampa spagnola.

Il Milan insiste per Luka Jovic. L’attaccante serbo del Real Madrid è in partenza, visto che non sembra aver mai legato con l’ambiente spagnolo.

Oggi il quotidiano iberico El Mundo Deportivo ha confermato l’intenzione del club rossonero di andare all’assalto di Jovic al termine della stagione.

L’idea è quella di sostituire un’eventuale e probabile partenza di Zlatan Ibrahimovic, a cui scadrà il contratto il 30 giugno prossimo, con Jovic.

LEGGI ANCHE -> MUSSO NON LASCERA’ L’UDINESE: L’ANNUNCIO

Il problema è che il Milan è l’unico club italiano ad essersi mosso per Jovic. Anche il Napoli di Rino Gattuso lo segue da tempo, come ipotetico sostituto di Milik al centro dell’attacco.

Jovic, classe ’97, è esploso nelle fila dell’Eintracht Francoforte. Nel Milan ritroverebbe l’amico ed ex compagno di squadra Ante Rebic, con cui ha sviluppato fino allo scorso campionato un ottimo feeling offensivo.

Dubbi però anche sulla possibile formula di trasferimento: il Real ha pagato Jovic un anno fa circa 60 milioni di euro e non intende svalutarlo con una cessione low-cost. Il Milan potrebbe dunque puntare al prestito con diritto di riscatto.

Operazione non semplice ma possibile. Molto dipenderà dal destino di Ibrahimovic e dalle decisioni sul piano tecnico-finanziario della dirigenza milanista.

LEGGI ANCHE -> SAELEMAEKERS E IL SOGNO ROSSONERO