L’Udinese blinda Musso: “Costa tanto, può restare”

Il portiere argentino Musso, indicato come possibile obiettivo di Milan e Inter, dovrebbe restare ancora all’Udinese in futuro.

In caso di partenza obbligata di Gianluigi Donnarumma dal Milan, la squadra rossonera sarà costretta a cercare un nuovo numero uno titolare.

Ma questi non dovrebbe essere Juan Musso. Il portiere argentino dell’Udinese è stato indicato come obiettivo ideale per i pali del Milan. Ma dal Friuli arrivano notizie non troppo positive.

Il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino, interpellato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto sapere che l’Udinese non intende svendere Musso: “Potrebbe restare, anche per completare la sua crescita. E’ un ottimo portiere, ha un costo piuttosto alto. Siamo intenzionati a mantenere l’intelaiatura della squadra”.

Marino dunque al momento sembra allontanare Musso dalle pretendenti. Non solo il Milan, ma anche i rivali dell’Inter hanno sondato il terreno per l’argentino, nel caso in cui Samir Handanovic dovesse cominciare a farsi da parte.

