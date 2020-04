Futuro David Silva: conferme dalla Spagna

L’emergenza coronavirus cambia il calciomercato e il futuro di David Silva. Lo spagnolo in scadenza di contratto col City piace anche al Milan.

David Silva è uno dei profili accostati al Milan in questi giorni che più stuzzica la fantasia dei tifosi. Lo spagnolo classe 1984 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e molte squadre hanno messo gli occhi su di lui. Ci starebbero pensando anche i rossoneri ma il club a fare sul serio è il Valencia.

I pipistrelli, per via dell’emergenza coronavirus, sono intenzionati a cambiare strategia di mercato, investendo sui parametri zero. Dalla Spagna,’PlazaDeportiva’ conferma dunque che il Valencia sarebbe seriamente intenzionato a riportare a casa David Silva.

Nel mirino degli spagnoli ci sarebbe, inoltre, anche Callejon, che potrebbe non rinnovare con il Napoli.

