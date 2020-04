Dall’Inghilterra: Aubameyang non rinnova, l’Inter prepara l’offerta

In Inghilterra sono certi: Aubameyang non rinnova con l’Arsenal e andrà via in estate. Potrebbe tornare a Milano, ma non in rossonero.

Pierre–Emerick Aubameyang potrebbe presto lasciare l’Arsenal. Con un contratto in scadenza a giugno 2021, le trattative fra le parti per il rinnovo si sono interrotte. Come spiega Express, entrambe sarebbero d’accordo su un divorzio.

L’ex Borussia Dortmund ha ricevuto diverse proposte la scorsa estate, molte delle quali dalla stessa Premier League. Ricorderete sicuramente la telenovela del 2017 quando Massimiliano Mirabelli provò in ogni modo a riportarlo in rossonero.

Aubameyang infatti è cresciuto nelle giovanili del Milan, ma la sua carriera è esplosa prima in Francia, poi al Dortmund in Germania. Con l’Arsenal ha trovato la maturità definitiva ma il suo futuro pare lontano da Londra.

Stando a quanto scrivono gli inglesi, è l’Inter la prima candidata all’acquisto del giocatore. Sarebbe già pronta l’offerta: 56 milioni di sterline. Non sarà facile per i nerazzurri trattenere Lautaro Martinez, cercato dal Real Madrid e soprattutto Barcellona. Aubameyang potrebbe essere il sostituto.

