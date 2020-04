Ripresa allenamenti, c’è la data: l’annuncio di Conte

Giuseppe Conte ha annunciato la data della ripresa degli allenamenti. Ci saranno due fasi: la prima individuale, la seconda collettiva.

Pian piano l’Italia riparte. Dal 4 maggio infatti comincerà la fase due, come annunciato poco fa dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il Presidente del Consiglio ha parlato anche di Sport e della ripresa degli allenamenti.

Da lunedì 4 maggio saranno possibili gli allenamenti degli sportivi a livello individuale. Invece, per quanto riguarda quelli collettivi, bisognerà aspettare il 18 maggio. Un inizio, almeno.

Non si parla ancora, invece, di ripresa del campionato. Ecco le dichiarazioni di Conte in merito: “Il ministro Spadafora lavorerà con esperti e componenti del sistema calcio per trovare un percorso che abbiamo già definito con gli allenamenti, poi si valuterà se ci sono le condizioni per far terminare i campionati sospesi. Sicuramente se arriveremo a quella conclusione, lo faremo garantendo le misure di massima sicurezza. Vogliamo bene ai nostri beniamini e che non si ammalino“.

