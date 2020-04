Calciomercato Milan, idea Dragowski per il dopo Donnarumma – VIDEO

Non è ancora chiaro se Gianluigi Donnarumma sarà ancora al Milan nella prossima stagione dato che il suo contratto scade a giugno 2021 e la trattativa per il rinnovo non è facile. Il portiere rossonero guadagna già un ingaggio alto da 6 milioni di euro netti annui e negoziare con il suo agente Mino Raiola non è mai semplice. Il club deve guardarsi attorno e valutare un eventuale sostituto. Tra i nomi circolati nelle ultime ore è emerso anche quello di Bartlomiej Dragowski. Il polacco classe 1997 milita nella Fiorentina. Oltre a lui, il Milan tiene in considerazione pure Alex Meret, Juan Musso e Alessio Cragno.

