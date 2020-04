Icardi, l’entourage allo scoperto: c’è una priorità

Mauro Icardi è uno degli attaccanti più chiacchierati del momento. L’argentino potrebbe anche rientrare in Italia a fine stagione.

Durante la prossima sessione di calciomercato, Mauro Icardi sarà sicuramente uno degli attaccanti più chiacchierati, al centro di presunte vicende e rumors.

La sua permanenza al PSG, squadra che lo ha preso in prestito dall’Inter, non è affatto scontata. A fare chiarezza è stato oggi uno dei membri dell’entourage di Icardi, ovvero l’agente Elio Letterio Pino.

Quest’ultimo, interpellato da Radio Kiss Kiss, ha spiegato: “Icardi è fortissimo, Leonardo quando l’ha preso per il PSG lo sapeva. Ultimamente ha fatto panchina a Cavani, ma ci può stare…”

La priorità sul futuro di Icardi è chiara: “Pensiamo a far bene a Parigi, credo che Leonardo punti a riscattarlo. Ma se non dovesse essere così cercheremo una soluzione con Wanda Nara e l’Inter”.

Il Milan è tra i club accostati ad Icardi, nel caso in cui i rossoneri dovessero sostituire Ibrahimovic al centro dell’attacco. Ma occhio ad altre due rivali: “Il Napoli lo ha cercato, sarebbe un’ottima soluzione. La Juventus? Grande squadra, ma il capitano dell’Inter non potrebbe andare in bianconero a cuor leggero” – ha detto Letterio Pino.

