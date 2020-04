Milan in corsa per Buksa: ma quanta concorrenza

Aleksander Buska, giovane attaccante polacco, è finito nel mirino del Milan e di altre squadre importanti. Nel prossimo calciomercato può cambiare club.

Gli osservatori del Milan, capitanati da Geoffrey Moncada, hanno lavorato intensamente prima dello stop della stagione sportiva. Nel prossimo calciomercato estivo qualche giovane talento dovrebbe vestire la maglia rossonera.

Il portale Tuttomercatoweb svela che coloro che sono stati visionati c’è anche Aleksander Buksa, attaccante classe 2003 che milita nel Wisla Cracovia. Sulle sue tracce ci sono anche Barcellona, Bayern Monaco Inter, Atalanta, Roma e Sassuolo. Più società, dunque, apprezzano il giocatore e valutano il suo acquisto per l’estate.

Ha esordito un anno fa nel massimo campionato della Polonia, a soli 16 anni. In questa stagione 14 presenze con 3 gol. Buska si è guadagnato sempre più spazio nella prima squadra del Wisla Cracovia e ambisce a diventare un titolare. Solamente una volta è partito dal primo minuto.

Sa di dover migliorare, ma ha una grande personalità e non si spaventa quando gli dicono che è il “nuovo Lewandowski“. Il centravanti polacco è alto 1,88 metri e sa farsi valere fisicamente. Non è uno che sta solamente in area di rigore ad attendere assist, esce anche fuori per dialogare con i compagni. È mancino, ma non se la cava male neppure a calciare col piede destro.

Buska non molto tempo fa ha dichiarato: “Secondo me la migliore lega al mondo al momento è la Premier League, ma non ho una squadra o un campionato preferito“. Il Milan e altre società sono in agguato. La prossima estate le offerte al Wisla Cracovia e al ragazzo non dovrebbero mancare.

Tuttavia, Aleksander dovrà riflettere molto sulle sue scelte. Non deve rischiare di bruciarsi. Il fratello Adam, attaccante classe 1997, nel 2013 era venuto in Italia nel Novara ma dopo un anno è tornato in Polonia e da gennaio 2020 milita negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution.

