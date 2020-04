Milan, riecco Duarte: il brasiliano prepara il rush finale

Milan, Léo Duarte è pronto: dopo un lungo infortunio, il difensore brasiliano è finalmente abile e arruolabile per questo rush finale. Sarà un rinforzo importante per il finale e il domani…

Se la stagione dovesse riprendere, il Milan potrà contare anche su un piccolo rinforzo interno per questo intenso rush finale: Léo Duarte. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il brasiliano è finalmente sulla via del recupero dopo il grave infortunio subito lo scorso novembre.

Il ritorno giusto al momento giusto. Il sudamericano, infatti, potrebbe rivelarsi importante per il finale di stagione ma anche in generale per il futuro. Con Mateo Musacchio più fuori che dentro, Simon Kjaer in sospeso e un Matteo Gabbia ottimo ancora troppo giovane per assumersi subito tante responsabilità, Duarte potrebbe rilanciarsi come un elemento importante.

11 milioni di euro. Fu questo l’investimento di un anno fa di Elliott Management Corporation per il difensore carioca. Ma il 23enne è riuscito a strappare solo quattro presenze nella sua avventura milanista prima dell’acciacco, di cui tre da titolare. Troppo poco per esprimere un giudizio, soprattutto al primo anno in Serie A. Ma lo staff tecnico ci aveva comunque visto qualcosa nel ragazzo e il parere ora non è cambiato.

Duarte – evidenzia il quotidiano – è perfetto per i prossimi mesi. Non sarà certo un campione, ma si è dimostrato un profilo concreto e motivato. E col club che difficilmente potrà fare un mercato dispendioso, può affermarsi come una delle poche certezze da cui ripartire. Toccherà a lui, poi, scalare eventualmente le gerarchie.

