Tonali, spunta il Barcellona: prezzo altissimo del Brescia

Il Brescia spara alto sulla valutazione del cartellino di Sandro Tonali, finito anche nel mirino del Barcellona dopo gli accostamenti a Milan, Inter e Juventus.

Sandro Tonali molto probabilmente sarà uno dei giocatori protagonisti della prossima sessione del calciomercato. Il giovane talento del Brescia difficilmente non cambierà squadra.

Tutte le big della Serie A sono interessate al centrocampista classe 2000. Juventus e Inter sono quelle con i maggiori mezzi economici per poterselo assicurare. Ma anche Napoli, Milan e Roma monitorano la situazione del calciatore. Non mancano società estere che apprezzano Tonali. Dopo le voci sul PSG, in questi giorni si è parlato del Barcellona.

Secondo quanto spiegato dal Mundo Deportivo, il ragazzo è stato proposto al Barça. Tuttavia, il prezzo da circa 60 milioni di euro fissato dal Brescia è ritenuto eccessivo. Inoltre, i catalani non hanno la possibilità di inserire contropartite tecniche dato che la squadra lombarda si trova in zona retrocessione e potrebbe scendere in Serie B.

Il Barcellona apprezza Tonali, però tratterebbe il suo acquisto solamente a una cifra inferiore da quella richiesta oggi dal presidente Massimo Cellino. Pur ritenendolo un talento di ottime prospettive, aver giocato solamente una buona stagione in Serie A con il Brescia non è abbastanza in Catalogna per fare un investimento enorme su di lui.

