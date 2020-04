Bonaventura-Lazio, le ultime: la mossa di Lotito

Le ultime news sul destino di Giacomo Bonaventura, accostato tra le altre anche alla Lazio, squadra seconda in classifica.

Giacomo Bonaventura lascerà il Milan in estate. Una certezza ormai assoluta, visto che mancano pochi mesi alla scadenza del suo contratto.

Nessun rinnovo in vista, mentre sono diverse le squadre di Serie A che potrebbero andare all’assalto del numero 5 rossonero. Bonaventura infatti fa gola a molti per esperienza, qualità tecnica e dinamismo.

La Lazio è una delle squadre maggiormente interessate, almeno secondo le recenti indiscrezioni. Ma oggi la redazione di Cittaceleste.it ha svelato la realtà dei fatti.

I biancocelesti non sarebbero in verità pronti ad acquistare Bonaventura a costo zero. Il nome del centrocampista classe ’89 non è in cima alla lista dei desideri del d.s. Igli Tare.

La Lazio al momento punta piuttosto a snellire la rosa. Solo successivamente Claudio Lotito farà valutazioni sui calciatori da ingaggiare per dare maggiore qualità e scelta alla rosa di Simone Inzaghi.

Niente da fare dunque per Bonaventura, che non giocherà nella capitale il prossimo anno. Restano comunque diverse soluzioni per il calciatore, dal Torino molto interessato fino al possibile ritorno all’Atalanta.

