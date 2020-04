Calciomercato Milan news, Simakan e Jovic nel mirino – VIDEO

Il Milan ha messo gli occhi su Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000 in forza allo Strasburgo. Secondo le notizie di calciomercato provenienti dalla Francia, il club rossonero è disposto a offrire 15 milioni di euro per assicurarselo. Anche Tottenham, Borussia Dortmund, Lipsia ed Everton sono sulle tracce del giovane talento francese. Per l’attacco il Milan valuta Luka Jovic, autore di una stagione sottotono al Real Madrid e desideroso di rimettersi in gioco altrove. La società di via Aldo Rossi sarebbe disponibile a prelevarlo con la formula del prestito. Il centravanti serbo potrebbe essere il sostituto di Zlatan Ibrahimovic.

