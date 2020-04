Leao e il risarcimento allo Sporting: la posizione del Milan

Il Milan ha espresso la propria posizione nella vicenda che ha coinvolto Rafael Leao e lo Sporting Lisbona. Il club è vicino al giocatore, ma niente aiuti economici per pagare.

Rafael Leao deve affrontare una difficile problematica, dato che il TAS di Losanna lo ha condannato a pagare 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona. Una sentenza motivata dall’irregolarità compiuta dal giocatore nel 2018.

Infatti, l’attuale attaccante del Milan si svincolò dal club portoghese procedendo con una risoluzione unilaterale del contratto. Il motivo? L’aggressione di alcuni tifosi ai danni della squadra presso il centro sportivo. Una ragione che spinse Leao a liberarsi per poi firmare con il Lille.

Lo Sporting Lisbona, dopo il fallito ricorso alla FIFA, ha ottenuto un verdetto positivo dal TAS di Losanna. Gli avvocati di Leao e il suo agente Jorge Mendes studiano la contromossa. L’obiettivo è arrivare a un annullamento della sentenza.

In Portogallo è stato scritto che Mendes vorrebbe coinvolgere il Milan nel pagamento di una parte del risarcimento da 16,5 milioni, ma ciò non avverrà. Il giornalista Fabrizio Romano di Sky Sport scrive su calciomercato.com che il club rossonero ha già fatto un investimento per cartellino e ingaggio. Non c’entra con la vicenda risalente al 2018.

Per il futuro il Milan intende puntare ancora su Leao, ritenendo che il giovane attaccante abbia ancora tanto potenziale da esprimere. Il suo entourage ha ricevuto alcuni sondaggi da squadre della Premier League, ma da via Aldo Rossi non trapela l’intenzione di valutare la cessione dell’ex Lille.

