Napoli, Gattuso rinuncia allo stipendio per aiutare i dipendenti

Gennaro Gattuso ha fatto una rinuncia riguardante il proprio ingaggio per consentire il pagamento intero di impiegati e magazzinieri del Napoli. Bel gesto dell’ex allenatore del Milan.

La generosità di Gennaro Gattuso è nota e si è vista anche recentemente. Infatti, l’allenatore calabrese ha deciso di rinunciare al proprio stipendio per aiutare impiegati e magazzinieri del Napoli.

La decisione di Rino permetterà a magazzinieri e impiegati di percepire lo stipendio intero e non ridotto del 20%, come previsto invece dalla cassa integrazione. Nella società azzurra gli ingaggi di staff e squadra sono congelati da marzo ed è atteso un confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Gattuso, preoccupato anche per i suoi collaboratori, intanto ha deciso di fare la propria mossa. Un gesto che fa onore al tecnico del Napoli, che già in passato si era resto protagonista di episodi simili.

All’OFI Creta diede le dimissioni, ma pagò gli stipendi ai giocatori che non li ricevevano da mesi. Al Milan, al termine della scorsa stagione, rinunciò all’ingaggio previsto per l’anno di contratto mancante chiedendo però che venissero pagati i suoi collaboratori. Gattuso non fa mai mancare la sua generosità.

