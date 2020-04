Real Madrid in crisi: rinviato l’assalto a Donnarumma

Problemi economici anche per il Real Madrid, che rischia di vedere sfumare tutti i piani previsti per l’estate di rinforzo alla squadra.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo del calcio. Tante le perdite vistose dal punto di vista economico, a causa dello stop forzato alle competizioni.

Se i piccoli club rischiano grosso, non è facile neanche la situazione delle ‘big’ internazionali. Oggi Calciomercato.com parla di un problema importante a livello finanziario persino per il Real Madrid.

Il club spagnolo, tra i più storici, rinomati e ricchi al mondo, sembra costretto a rivedere tutte le proprie strategie societarie. Colpa della crisi e del rapporto a ribasso con i vari sponsor.

In particolare lo sponsor tecnico Adidas ed il main sponsor Fly Emirates (lo stesso del Milan). Il marchio tedesco ha chiesto un aiuto al Governo per chiudere il trimestre senza un enorme passivo. Problemi anche per la compagnia aerea araba, che ha già abbassato del 50% lo stipendio dei suoi dipendenti.

Anche gli altri partner minori, come Hankook, Tecate, Audi o Palladium Group, dovranno rivedere gli accordi con il Real Madrid. Gli spagnoli rischiando di vedere sfumare dunque introiti milionari nei prossimi mesi.

Ciò significherebbe ridimensionare i progetti anche sportivi e tecnici. In particolare sul calciomercato. Un nome su tutti: Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan era considerato un obiettivo certo e concreto del Real.

Assalto rimandato al numero 99 rossonero, valutato almeno 50 milioni di euro dal club di via Aldo Rossi. Non vi sono le condizioni attuali per tentare il colpo. Una buona notizia per il Milan, cattiva per chi, come Mino Raiola, sperava di trovare un accordo per portarlo via da San Siro.

