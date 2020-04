Reina, futuro segnato: c’è un patto

Pepe Reina, portiere di proprietà del Milan, è volato a Birmingham per giocare in prestito. Il futuro del portiere spagnolo può essere ancora in Premier.

Non c’è spazio per Pepe Reina. Il portiere spagnolo non rientra nei piani del Milan, che in estate – in un modo o nell’altro – se ne libererà. L’ex Napoli a gennaio è volato a Birmingham con l’obiettivo di giocare. L’Aston Villa gli ha dato questa possibilità e potrebbe dargliela anche in futuro.

Le parti – come riporta ‘Calciomercato.com’ – avrebbero raggiunto un patto sulla parola che permetterebbe a Reina di rimanere in Premier League qualora arrivasse la salvezza.

Con una retrocessione in Championship, il ritorno al Milan sarebbe inevitabile.

Ma si tratterebbe di un ritorno solo momentaneo: troppo alto lo stipendio (3 milioni di euro netti a stagione) per un secondo portiere. Andrà trovata una nuova sistemazione anche se dovesse essere ceduto Donnarumma perché la volontà è quella di puntare su un profilo più giovane.

